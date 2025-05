NASA wil einde ruimteschip dat mensen naar maan moet brengen

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten willen stoppen met het ruimteschip dat is ontwikkeld om mensen naar de maan en terug te brengen. De Orion moet op zijn vroegst in 2027 mensen weer voet op de maan laten zetten. Dat zou voor het eerst sinds 1972 zijn. Meteen na die missie moet de capsule met pensioen gaan.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vrijdag haar plannen naar buiten gebracht. De Orion heeft eind 2022 een eerste testvlucht naar de maan en terug gemaakt, zonder bemanning aan boord. De tweede vlucht staat gepland voor volgend jaar. Dan moet het ruimteschip met mensen erin rond de maan vliegen.

De Orion is gebouwd door de Verenigde Staten en Europa samen. Dat heeft tientallen miljarden gekost. In het voorste, Amerikaanse deel moeten de astronauten komen te zitten. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is door Europa ontwikkeld. Daaraan zitten ook de zonnepanelen, die Airbus Nederland uit Leiden heeft ontwikkeld en gebouwd.