NASA wil maanmissie volgende maand alsnog lanceren

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten willen volgende maand alsnog astronauten rond de maan laten vliegen. Een generale repetitie van de lancering in de afgelopen dagen is goed verlopen, daarom mikt ruimtevaartorganisatie NASA vooralsnog op een vertrek op 6 maart. Dat was al de eerste mogelijkheid om te lanceren. De Artemis II-missie moet de laatste voorbereiding zijn op een nieuwe maanlanding.

De eerste lanceerpoging was begin deze maand. Toen de raket klaarstond op het lanceerplatform en de tanks werden gevuld, ontstonden er problemen. Zo lekte vloeibare waterstof en werkte een klep niet goed. Ook konden medewerkers op de grond niet goed met elkaar communiceren.

Wanneer de raket opstijgt, zijn er vier astronauten aan boord: de Amerikanen Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch en Jeremy Hansen uit Canada. In ongeveer anderhalve week moeten ze een rondje rond de maan vliegen en veilig terugkeren. De laatste keer dat astronauten zo ver van de aarde vlogen, was in 1972.