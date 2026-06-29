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Nationaal Hitteplan niet meer van kracht

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 10:11
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BILTHOVEN (ANP) - Het Nationaal Hitteplan is vanaf maandag 29 juni niet meer van kracht, meldt het RIVM. Het was actief sinds donderdag 18 juni.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) informeert tijdens het hitteplan via 'hittemails' onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed bijstaan. Ook geeft het RIVM dan tips om ongemakken en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.
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