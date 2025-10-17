Nationaal Rapporteur: meer minderjarigen slachtoffer mensenhandel

DEN HAAG (ANP) - Het aantal meldingen van minderjarige slachtoffers van mensenhandel is vorig jaar sterk gestegen. Het gaat vooral om slachtoffers van criminele uitbuiting, waarbij jongeren bijvoorbeeld hun pinpas ter beschikking stellen voor criminele doeleinden, explosieven plaatsen of worden ingezet voor vervoer of verkoop van drugs. In 2024 zijn er 79 minderjarige slachtoffers gemeld, een stijging van 52 procent vergeleken met het jaar daarvoor.

Dit schrijft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de vrijdag gepubliceerde jaarcijfers mensenhandel 2024. "Het werkelijke aantal jongeren dat aangezet wordt om criminele feiten te plegen, ligt vermoedelijk een stuk hoger. Het is daarom belangrijk om werk te maken van signalering van deze minderjarigen", stelt de Nationaal Rapporteur, Conny Rijken.

In 2024 zijn bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) in totaal 944 slachtoffers van mensenhandel gemeld, 76 meer dan in 2023. Dat er meer wordt gemeld is volgens Rijken "een stap in de goede richting omdat slachtoffers dan beter in beeld zijn en opgevangen kunnen worden. Daarnaast wijst het erop dat er meer erkenning is van mensenhandel bij degenen die melden".

Nederlandse nationaliteit

De gesignaleerde minderjarige slachtoffers hebben vaak de Nederlandse nationaliteit. De Nationaal Rapporteur hoort van organisaties als het COA, NIDOS, gemeenten, hulpverleners en politie wel steeds vaker zorgen over criminele uitbuiting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de opvang.

In 2024 zijn Oekraïners volgens de jaarcijfers vaker in beeld gekomen als slachtoffer van vooral arbeidsuitbuiting. Het aantal Latijns-Amerikaanse slachtoffers dat seksueel is uitgebuit, is vorig jaar opnieuw gestegen.

Seksuele uitbuiting

De hoeveelheid opsporingsonderzoeken naar seksuele uitbuiting blijft ook in 2024 afnemen, vooral het aantal onderzoeken naar binnenlandse seksuele uitbuiting. Dat leidt tot minder ingeschreven zaken bij het Openbaar Ministerie. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus de Nationaal Rapporteur, vooral omdat ook het aantal verdachten in beeld bij de opsporing sterk is gedaald. Daar staat tegenover dat het percentage zaken dat het OM heeft voorgelegd aan de rechter is gestegen.

"Verontrustend" noemt Rijken het dat er vorig jaar minder onderzoeken zijn geweest naar internationale seksuele uitbuiting, omdat het aantal slachtoffers van deze vorm van mensenhandel stijgt. "Dit wijst erop dat de politie steeds minder opvolging geeft aan signalen van uitbuiting als de uitbuiting niet of deels in Nederland heeft plaatsgevonden", aldus Rijken.