Nationale herdenkingsdag voor slachtoffers Bondi Beach begonnen

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 2:13
anp211225002 1
SYDNEY (ANP/DPA) - In Australië is zondagochtend (lokale tijd) een nationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de dodelijke aanslag op Bondi Beach van precies een week geleden begonnen.
Op het bekende strand waar schutters tijdens een chanoekaviering het vuur openden op een menigte, verzamelden zich al vroeg veel mensen. Aanwezigen vormden een stille kring in het zand. In het hele land hangen de vlaggen zondag halfstok voor de "dag van nationale bezinning".
Om 18.47 uur lokale tijd, het tijdstip waarop de schutters de eerste schoten losten, wordt een minuut stilte gehouden. Het publiek wordt opgeroepen op dat tijdstip een kaars aan te steken voor de dodelijke slachtoffers.
Door de schietpartij vielen vijftien doden en ruim veertig mensen raakten gewond. Ook een van de schutters kwam om het leven. Een week na de aanslag liggen volgens Sky News Australia nog dertien mensen in het ziekenhuis.
