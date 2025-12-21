ECONOMIE
VS onderscheppen opnieuw olietanker voor Venezolaanse kust

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 1:16
anp211225001 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De VS hebben zaterdag opnieuw een olietanker in het Caribisch gebied aangehouden en geënterd. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem zegt dat op X, nadat Amerikaanse media erover bericht hadden op basis van bronnen. Eerder deze week had president Trump een blokkade afgekondigd voor olietankers die op een sanctielijst staan en die van en naar Venezuela varen.
Volgens Bloomberg en The New York Times gaat het om de supertanker Centuries. Die heeft tot 2 miljoen vaten Venezolaanse ruwe olie aan boord, vertellen bronnen die bekend zijn met de zaak. Het schip vaart onder Panamese vlag en een Chinees bedrijf is eigenaar van de olie.
Dit is de tweede tanker die deze maand door de VS wordt onderschept. Maar in tegenstelling tot het eerste schip, dat op 10 december werd aangehouden, stond de Centuries niet op Amerikaanse sanctielijsten.
Trump wil met de olieblokkade een belangrijke inkomstenbron voor Venezuela afsnijden en de druk op de regering van Nicolás Maduro opvoeren. Vrijdag zei Trump tegen nieuwszender NBC dat hij een oorlog met het Zuid-Amerikaanse land niet uitsluit.
In een verklaring veroordeelt de Venezolaanse regering de onderschepping. De regering spreekt van een ernstige daad van piraterij. Venezuela "veroordeelt en verwerpt de diefstal en kaping van een nieuw particulier schip dat olie vervoerde, evenals de gedwongen verdwijning van de bemanning, gepleegd door militair personeel van de Verenigde Staten in internationale wateren," staat in de verklaring.
Volgens Caracas "zullen deze daden niet ongestraft blijven". De regering belooft "alle passende maatregelen te nemen, waaronder het indienen van een klacht bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, andere multilaterale organisaties en regeringen wereldwijd".
