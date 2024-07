Nationalistische oud-parlementariër Oekraïne neergeschoten

LVIV (ANP/RTR) - Een nationalistisch voormalig lid van het Oekraïense parlement is vrijdag neergeschoten en ernstig verwond, meldt de politie. Het gaat om de 60-jarige Iryna Farion, bekend van haar campagnes om de Oekraïense taal te promoten. De politie zoekt nog naar de man die Farion neerschoot in een straat in de westelijke stad Lviv.

"De aanval op Iryna Farion is geclassificeerd als een poging tot moord", zei minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko op Telegram. "Het slachtoffer verkeert in kritieke toestand en artsen vechten om haar leven te redden."

Farion, een taalkundige, werd in 2005 lid van de nationalistische partij Svoboda (Vrijheid), waarvoor ze in 2012 in het parlement werd gekozen. Ze werd echter nooit herkozen. Ze was ook lid van de regionale raad van Lviv.

Farion had het in haar campagnes vooral gemunt op het gebruik van Russisch, ook al is dat voor veel Oekraïners de eerste taal. In 2018, toen Oekraïne vocht tegen pro-Russische separatisten die grondgebied in het oosten hadden veroverd, riep ze op "elke Russisch sprekende persoon op de kaak te slaan". In de eerste maanden na de Russische invasie in februari 2022 hekelde Farion Russisch sprekende strijders van het Azov-regiment die de havenstad Marioepol drie maanden lang verdedigden.