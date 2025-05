Faber: opvang moet soberder, knutselen of koekjes bakken kan wel

Asielminister Marjolein Faber blijft erbij dat zij wil bezuinigen op de dagbesteding van asielzoekers. Dat zei de PVV-bewindsvrouw tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Zij moest daar uitleg komen geven over het plannetje waar zij vrijdag na de ministerraad mee kwam. Premier Dick Schoof zei naderhand dat het in de kabinetsvergadering niet was besproken.

Aanleiding voor de discussie is een uitje naar de Efteling dat minderjarigen uit een asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie zouden krijgen, om hen tijdens een feestdag weg te houden uit het Friese dorp. Het reisje werd geannuleerd nadat Faber zich er op X tegen had uitgesproken.

De minister greep de gelegenheid aan om het activiteitenbudget van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ter discussie te stellen. Zij wil weten of het "doelmatiger of goedkoper" kan, zei ze dinsdag. "Maar als men een balletje wil trappen, een knutselmiddagje wil organiseren of koekjes wil bakken, dan is daar natuurlijk ruimte voor."