GIESBEEK (ANP) - In de Lathumse Plas bij het Gelderse Giesbeek is vrijdagavond een zwemmer overleden, meldt de brandweer. De hulpdiensten rukten rond 19.50 uur uit voor een vermist persoon in het water van de recreatieplas. Duikers van de brandweer voerden "een snelle redding" uit, maar de hulp kwam toch te laat.

De politie onderzoekt het incident. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.