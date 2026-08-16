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Nederland sluit EK zwemmen af met plek 7 op 4x100m wisselslag

Sport
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 20:43
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SAINT-DENIS (ANP) - Nederland heeft de Europese kampioenschappen in het Olympic Aquatic Centre in Parijs afgesloten met de zevende plaats op de 4x100 meter wisselslag. Maaike de Waard, Marrit Steenbergen, Tessa Giele en Milou van Wijk slaagden er niet in om mee te strijden om de medailles. Het goud ging naar Groot-Brittannië, dat Italië in de laatste 50 meter voorbijstak. De Russinnen onder neutrale vlag werden derde. Nederland had zich als zesde geplaatst voor de finale.
Het was het laatste onderdeel van het toernooi met Nederlandse inbreng. De Nederlandse ploeg sluit het toernooi af met twee gouden en zeven zilveren medailles. Wereldrecordhouder Steenbergen won de 100 meter vrije slag. Ook was er goud voor Steenbergen, Van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout op de 4x100 meter vrije slag.
Steenbergen zwom op de 200 meter vrije slag en de 100 meter rugslag naar het zilver. Van Wijk pakte achter Steenbergen het zilver op de 100 meter vrije slag. Bij de mannen waren er zilveren medailles voor Caspar Corbeau op de 200 meter vrije slag en Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Ook leverden de gemengde estafettes 4x100 meter vrij en 4x100 meter wisselslag zilver op voor Nederland.
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