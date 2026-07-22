Natuurbrand in Zuid-Franse regio Var breidt zich snel uit

COTIGNAC/CORRENS (ANP/AFP) - In het departement Var, in het zuiden van Frankrijk, is dinsdag een zich snel uitbreidende natuurbrand uitgebroken. Honderden mensen zijn hun huizen ontvlucht, terwijl bijna duizend brandweerlieden en blusvliegtuigen de brand bestrijden.

Binnen een paar uur ging 1700 hectare in vlammen op. Bijna vierhonderd mensen werden volgens een functionaris in de regio bij Cotignac, Montfort-sur-Argens en Correns geëvacueerd.

Volgens de Franse weerdienst Météo-France is het uitzonderlijk droge weer de oorzaak van de brand. Er is sinds het begin van dit jaar al bijna 40.000 hectare verbrand, veel meer dan in heel 2025, aldus minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez.

Voor een deel van het zuidoosten van Frankrijk geldt code rood wegens zeer groot risico van natuurbranden.

Bij een eerdere brand in het departement Var werd zondag en maandag 200 hectare natuur en woningen verwoest nabij Les Arcs-sur-Argens.