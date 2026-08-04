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Natuurbrand Venray niet onder controle, gebrek aan wind gunstig

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 1:16
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OOSTRUM (ANP) - De natuurbrand bij het Noord-Limburgse Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens hem gunstig. "Zeker omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen, is het fijn dat het vuur niet verder wordt verspreid door de wind." De brand in Venray woedt sinds maandag. Tot nu toe is door de brand zo'n honderd hectare natuur verloren gegaan.
Dinsdagavond adviseerde een expert van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) aan de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen. Dat komt omdat er in het gebied nog munitie vanuit de Tweede Wereldoorlog kan liggen, die bij hoge temperatuur kan ontploffen. De woordvoerder zegt dat er een paar kleine ontploffinkjes hebben plaatsgevonden, maar dat daarbij niets ernstigs is gebeurd.
De burgemeester van Venray, Michiel Uitdehaag, heeft dinsdag een noodverordening afgekondigd voor het gebied waarin de natuurbrand woedt. Daarin staat dat de veiligheid van mensen en dieren niet gegarandeerd kan worden en het daarom verboden is om het gebied te betreden. De verordening geldt totdat de burgemeester besluit het in te trekken.
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