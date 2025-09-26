Natuurorganisaties: Plan 2050 geeft natuur te weinig aandacht

DEN HAAG (ANP) - Natuur krijgt te weinig aandacht in het plan voor de ruimtelijke indeling van Nederland in 2050. Dat vinden Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, LandschappenNL en de Natuur en Milieufederaties.

De natuurorganisaties willen meer ruimte voor natuurinclusieve landbouw: "Natuur mag niet langer opgesloten blijven in versnipperde reservaten - het is de basis van ons land. Landbouw en natuur zijn geen tegenpolen, maar kunnen elkaar juist versterken."

Te veel ruimte is er wat de organisaties betreft nog voor "vervuilende industrieën". Ze roepen een toekomstig kabinet op tot "keuzes die écht het verschil maken". De definitieve Nota Ruimte mag van hen geen compromisdocument worden.

BBB-minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) presenteerde vrijdag de ontwerp-Nota Ruimte. Volgens de minister moet er zorgvuldig worden omgegaan met landbouwgrond. In gebieden waar de waterkwaliteit omhoog moet en de stikstof omlaag, wordt gezocht naar een balans met de landbouw.