Hamas benadrukt isolement Israël na speech Netanyahu bij VN

NEW YORK/GAZA (ANP/AFP) - De Palestijnse beweging Hamas benadrukt de isolatie van Israël op het wereldtoneel na de speech van de Israëlische premier Netanyahu bij de Verenigde Naties. Een groot deel van de zaal liep leeg voordat de Israëlische leider aan zijn toespraak begon.

Het massaal weglopen van gedelegeerden uit veel landen laat het isolement van Israël zien, aldus Hamas over de boycot. De beweging is in de Gazastrook in een bloedige strijd verwikkeld met het Israëlische leger, dat Hamas wil vernietigen. Daarbij zijn ook tienduizenden burgers om het leven gekomen. Critici spreken van een genocide.

"Het boycotten van Netanyahu's toespraak is een uiting van het isolement van Israël en de gevolgen van de uitroeiingsoorlog", aldus Hamas in een verklaring.