ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAVO-baas Rutte: we moeten luchtruim beschermen en veilig houden

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 9:34
anp300925067 1
BRUSSEL (ANP) - De dronemuur die de EU aan de oostflank van Europa wil realiseren is "actueel en noodzakelijk", zei NAVO-baas Mark Rutte voor het begin van het overleg met de Europese Commissie. Dat plan is vrijdag voor het eerst besproken met tien EU-lidstaten en de NAVO. "We moeten ons luchtruim veilig houden en beschermen", zei Rutte.
Hij verwees naar de drones die de afgelopen periode het luchtruim van Polen en Denemarken en de MiG-straaljagers die het luchtruim van Estland hebben geschonden. "In Denemarken onderzoeken we nog steeds wat erachter zit, maar als het om Polen en Estland gaat, is het duidelijk dat het de Russen zijn."
Een dronemuur is ook belangrijk omdat "we geen miljoenen euro's of dollars kunnen uitgeven aan raketten om de drones uit te schakelen die slechts een paar duizend dollar kosten", zei Rutte verder.
Op de informele EU-top woensdag in Kopenhagen spreken de EU-regeringsleiders hier verder over.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-430264995 (2)

5 bestemmingen waar het nog heerlijk weer is in de herfstvakantie

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

Loading