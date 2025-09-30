AEX opent licht lager in afwachting shutdowngesprekken VS

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine min aan de handelsdag begonnen. Elders in Europa zakten de graadmeters ook licht. Beleggers verwerken nieuwe importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump andere landen wil opleggen. Ook volgen ze de politiek in Washington nauwgezet omdat bepaalde overheidsdiensten dreigen te sluiten bij het uitblijven van een akkoord over de begroting.

De AEX leverde bij opening 0,4 procent in tot 938,18 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 890,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,3 procent.

In Amsterdam leidde verzekeraar Aegon de AEX met een plus van 0,6 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal stond onderaan in de hoofdgraadmeter met een verlies van 1,7 procent.