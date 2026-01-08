NAVO bespreekt ruzie over Groenland

BRUSSEL (ANP) - De NAVO-landen bespreken donderdag de dreigementen van de Verenigde Staten om desnoods gewapenderhand Groenland van Denemarken af te pakken. Hun ambassadeurs overleggen over de voor de NAVO existentiële kwestie op het hoofdkwartier in Brussel, zeggen ingewijden. Groenland stond niet op de agenda, maar de NAVO-landen zouden er niet omheen kunnen.

De Amerikaanse president Donald Trump zegt al langer dat hij het eiland in het poolgebied wil inlijven. Sinds de Amerikaanse aanval op Venezuela om daar de president te vervangen, nemen Denemarken en zijn medestanders die aankondigingen nog ernstiger op. Zeker omdat het Witte Huis herhaalt militaire middelen niet uit te sluiten om het strategisch gelegen Groenland in bezit te nemen.

Als de VS een machtsovername forceren met militaire actie, zou dat het einde van de NAVO betekenen, waarschuwde de Deense premier maandag. Europese NAVO-landen bespreken hoe ze de VS ervan kunnen weerhouden.