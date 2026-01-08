ECONOMIE
Trump zegt dat Venezuela nog jaren door VS gerund wordt

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 9:47
anp080126078 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten Venezuela nog jaren zullen runnen. In een interview met The New York Times (NYT) liet hij in het midden hoelang precies. "Dat moet de tijd uitwijzen." Hij zei dat de VS ook voor langere tijd olie uit Venezuela gaan halen en toonde zich tevreden over de samenwerking met de huidige interim-regering.
Tijdens een interview kreeg Trump de vraag of het denkbaar is dat de VS nog maanden, of een jaar controle blijven uitoefenen in Venezuela. "Veel langer, zou ik zeggen", antwoordde de president daarop volgens de NYT. Hij wil dat het land opnieuw wordt opgebouwd op een manier die voor de VS "voordelig" is.
Trump kondigde aan dat de VS het in Venezuela voor het zeggen willen hebben nadat Amerikaanse troepen president Nicolás Maduro oppakten. Andere leden van diens regime vormen inmiddels een interim-regering. Trump zegt daar vooralsnog tevreden over te zijn. "Ze geven ons alles wat volgens ons noodzakelijk is."
