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NAVO blij met overeenkomst over Groenland

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 12:18
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BRUSSEL (ANP) - De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de Verenigde Staten, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. "Het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan zijn essentieel voor onze collectieve veiligheid, en dit akkoord zal bijdragen aan het bevorderen van de veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio", laat een woordvoerster weten.
Binnen het bondgenootschap was eerder onrust ontstaan over het streven van de Amerikaanse president Donald Trump om Groenland in te lijven. Er waren eerder dit jaar berichten dat NAVO-lid Denemarken zelfs voorbereidingen trof voor een mogelijke Amerikaanse inval. Trump heeft nu via sociale media gemeld dat er een deal ligt die tegemoetkomt aan alle zorgen van zijn regering, al is onduidelijk wat precies is afgesproken. De ondertekening vindt naar verwachting komende week plaats.
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