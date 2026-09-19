Dertig mensen bij tegendemonstratie Spuiplein Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer dertig mensen verzameld voor de demonstratie 'Tegen fascisme en voor inclusiviteit', ziet een ANP-verslaggever. Het is een tegendemonstratie tegen die op het Malieveld. Daar wordt gedemonstreerd tegen de regeringsplannen, met name op het gebied van immigratie.

De politie is zichtbaar aanwezig. Twee politiebusjes staan aan het einde van het plein geparkeerd en er loopt oproerpolitie rond. De demonstratie is aangemeld bij de gemeente.