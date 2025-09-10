ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAVO-bron: we zien drones die Polen binnendrongen niet als aanval

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 9:49
anp100925087 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - De NAVO behandelt het binnendringen van het Poolse luchtruim door drones niet als een aanval, zegt een bron bij het bondgenootschap tegen persbureau Reuters. Wel zouden er aanwijzingen zijn voor een opzettelijke actie, door zes tot tien Russische drones.
Nederlandse F-35's, Poolse F-16's en Italiaanse AWACS-radarvliegtuigen zijn ingezet tegen de drones, aldus de ingewijde. "Het was de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen potentiële dreigingen voor het luchtruim van de alliantie hebben aangepakt."
De Patriot-luchtverdedigingsraketten die Polen beschermen, zijn volgens de bron niet ingezet tegen de drones. Wel hebben de door Duitsland daar gestationeerde Patriots geholpen de indringers op te sporen en te volgen met hun radars.
loading

POPULAIR NIEUWS

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

Loading