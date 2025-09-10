NAVO-bron: we zien drones die Polen binnendrongen niet als aanval

BRUSSEL (ANP/RTR) - De NAVO behandelt het binnendringen van het Poolse luchtruim door drones niet als een aanval, zegt een bron bij het bondgenootschap tegen persbureau Reuters. Wel zouden er aanwijzingen zijn voor een opzettelijke actie, door zes tot tien Russische drones.

Nederlandse F-35's, Poolse F-16's en Italiaanse AWACS-radarvliegtuigen zijn ingezet tegen de drones, aldus de ingewijde. "Het was de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen potentiële dreigingen voor het luchtruim van de alliantie hebben aangepakt."

De Patriot-luchtverdedigingsraketten die Polen beschermen, zijn volgens de bron niet ingezet tegen de drones. Wel hebben de door Duitsland daar gestationeerde Patriots geholpen de indringers op te sporen en te volgen met hun radars.