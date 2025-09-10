Voorzitter EU-regeringsleiders na drones: we staan achter Polen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Raad staat achter Polen, nadat er Russische drones naar het land gestuurd lijken te zijn. "We zijn volledig solidair met Polen na de onaanvaardbare schending van zijn luchtruim door Rusland", schrijft voorzitter António Costa op X.

"De aanhoudende agressie tegen Oekraïne en de roekeloze schendingen van het luchtruim van EU-lidstaten vormen een directe bedreiging voor de veiligheid van alle Europeanen en voor de kritieke infrastructuur op ons hele continent", aldus Costa. "Polen zet direct de noodzakelijke stappen om zijn soevereiniteit te verdedigen."