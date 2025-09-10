Von der Leyen wil deel associatieverdrag Israël opschorten

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie wil een deel van het associatieverdrag met Israël opschorten en zoekt steun van de EU-lidstaten hiervoor. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse toespraak over de Europese Unie. Daarnaast wil de Commissie ook sancties voor "extreme ministers en gewelddadige kolonisten".

EU-lidstaten zijn tot dusver verdeeld over maatregelen tegen Israël. "Ik weet dat het moeilijk zal zijn om een ​​meerderheid te vinden. En ik weet dat elke actie voor sommigen te veel zal zijn", zei Von der Leyen. "Wij moeten dit overwinnen. Wij kunnen het ons niet veroorloven om verlamd te raken." Wat er gebeurt in Gaza is onacceptabel, aldus Von der Leyen.