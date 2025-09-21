ECONOMIE
NAVO buigt zich dinsdag over Russische vliegtuigen boven Estland

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 13:07
anp210925067 1
TALLINN/BRUSSEL (ANP) - De NAVO bespreekt dinsdag wat de alliantie te doen staat nu Rusland opnieuw het luchtruim van een lidstaat heeft geschonden. Na Polen, anderhalve week geleden, heeft nu Estland spoedoverleg aangevraagd.
Drie Russische MiG-gevechtsvliegtuigen vlogen volgens Estland vrijdagochtend minutenlang door zijn luchtruim boven de Finse Golf. Oost-Europese NAVO-landen stonden al op scherp sinds een ruime week eerder een twintigtal drones Polen binnenvlogen. De alliantie kondigde daarop aan de luchtverdediging langs de grens met Rusland te versterken met een nieuwe operatie, die Oostelijke Schildwacht is genoemd. Maar Moskou blijkt nog niet terug te deinzen en heeft een steviger waarschuwing nodig, klinkt het hier en daar binnen het bondgenootschap.
Het NAVO-beraad, dat Estland bijeenriep met een spaarzaam gebruikte, gewichtige bepaling, vindt volgens een ingewijde dinsdagochtend plaats. Maandag is er ook spoedoverleg van de Veiligheidsraad van de VN, meldt de regering in Tallinn.
