Zilver Van der Breggen op tijdrit WK wielrennen, titel Reusser

KIGALI (ANP) - Anna van der Breggen is op de eerste dag van de wereldkampioenschappen wielrennen in Rwanda als tweede geëindigd op de individuele tijdrit. Het goud ging naar de Zwitserse Marlen Reusser, die al drie keer Europees kampioene was maar nooit eerder de beste was op een WK. Het brons was voor Van der Breggens landgenote Demi Vollering.

Reusser (34) kwam na 31,2 kilometer tot een tijd van 43.09,23. Van der Breggen, die in 2020 de wereldtitel tijdrijden veroverde, gaf ruim 51 seconden toe. Vollering, vorig jaar tweede, verloor iets meer dan een minuut.

De WK wielrennen worden voor het eerst in Afrika gehouden. De keuze voor Rwanda is omstreden. Het land kent sinds 1994 een dictatoriaal regime onder leiding van president Paul Kagame. Die steunt bovendien de rebellenbeweging M23, die in het delfstofrijke noordoosten van Congo aanvallen uitvoert.

Later op zondag komen de mannen in actie met voor Nederland Thymen Arensman.