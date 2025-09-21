ECONOMIE
Jetten over rellen: was geen hooliganisme maar politiek geweld

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 12:46
bijgewerkt om zondag, 21 september 2025 om 13:14
anp210925066 1
De rellen in Den Haag van zaterdag kwamen volgens D66-leider Rob Jetten niet door voetbalhooligans, maar waren een uiting van politiek geweld. Beweringen dat hooligans een verder onschuldige demonstratie kaapten, wijst hij van de hand: "ze riepen niet 'hup ADO' of 'hup FC Utrecht', maar ze scandeerden leuzen over het opeisen van Nederland."
Tijdens de demonstratie tegen het asielbeleid op het Malieveld werden Prinsenvlaggen getoond, een symbool dat tegenwoordig door extreemrechts en eerder door de NSB werd gebruikt. Ook brachten aanwezigen de Hitlergroet en werden racistische en antisemitische leuzen gescandeerd.
Gewelddadige demonstranten keerden zich tegen de politie en moesten van het Malieveld vertrekken, waarna zij in het centrum van de stad vernielingen aanrichtten. Ze gooiden stenen door de ruiten bij het D66-kantoor en probeerden het gebouw in brand te steken.
Volgens Jetten gebruikten de relschoppers leuzen van PVV-leider Geert Wilders. "Dan is het aan alle democratische krachten om te zeggen: dit pikken we niet", aldus Jetten.
