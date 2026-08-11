NAVO buigt zich over vaker binnendringende projectielen Rusland

BRUSSEL (ANP) - De NAVO bespreekt woensdag wat zij kan doen tegen de drones en raketten die door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne steeds vaker NAVO-landen binnendringen. Onder andere Polen en Roemenië zullen verslag uitbrengen over recente incidenten met Russische projectielen, aldus de alliantie.

Rusland bestookt Oekraïne vrijwel dagelijks met tal van drones, kruis- en ballistische raketten. Geregeld komen die ook in buurlanden van Oekraïne terecht. Roemenië schoot eind vorige maand drie dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. In Oost-Polen sloeg een kruisraket in. Er vielen ditmaal geen gewonden, maar dat gebeurde eerder wel toen een drone neerstortte op een Roemeense flat. Volgens Roemenië zijn al tientallen keren Russische drones het luchtruim binnengevlogen.

Soms vliegen ook afgezwaaide Oekraïense drones naburige NAVO-landen binnen. Hun besturing zou zijn verstoord door Rusland, dat ze volgens Oekraïne en medestanders met opzet op bevriende landen afstuurt. Bulgarije, dat Oekraïne minder gunstig is gezind en ook te maken kreeg met een Oekraïense afzwaaier, zegt die bij de NAVO aan de orde te stellen.

Bomdrone

Of ook de bomdrone ter sprake komt, die volgens Duitse media vorige week op het vliegveld van Leipzig is ingevlogen op een Oekraïens vrachtvliegtuig, is onduidelijk. Achter die "hybride aanval" zou volgens de Duitse regering een vijandelijk land kunnen zitten. Amerikaanse bronnen wijzen naar Rusland.

NAVO's nummer twee Radmila Sjekerinska zit het overleg van de 32 NAVO-ambassadeurs in de doorgaans stille augustusmaand voor. Ze vervangt secretaris-generaal Mark Rutte. Eerder zei de NAVO na schendingen van het luchtruim dat hard wordt gewerkt aan meer bescherming.