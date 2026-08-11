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Oekraïne doet VS voorstellen voor einde oorlog met Rusland

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 20:55
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KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne heeft zijn plan voor een einde aan de oorlog met Rusland ingediend bij de Verenigde Staten, aldus de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens hem liggen de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars.
De VS hebben sinds het aantreden van president Donald Trump geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar nog zonder groot succes. Sinds het begin van de oorlog in Iran lag de aandacht van de Amerikanen bovendien niet meer bij Oekraïne. Zelensky heeft recent aangegeven dat wat hem betreft de onderhandelingen nu weer nieuw leven worden ingeblazen.
In zijn dagelijkse toespraak zei de Oekraïense president dat de VS zelf ook zouden kunnen helpen om een einde aan de oorlog dichterbij te brengen. De Amerikanen zouden meer druk op Rusland moeten zetten, "zodat ze zich gaan voorbereiden op het beëindigen van de oorlog, in plaats van een verlenging daarvan". Zelensky riep ook, zoals hij vaak doet, op tot meer Amerikaanse hulp bij de luchtafweer.
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