Zelensky brengt verrassingsbezoek aan EU-voorzitter Denemarken

KOPENHAGEN (ANP/DPA) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Denemarken aangekomen voor een verrassingsbezoek. Hij gaat langs bij de Deense koning Frederik X en heeft een ontmoeting met Europese kopstukken. Denemarken is sinds deze maand voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

Zelensky spreekt met de Deense premier Mette Frederiksen, Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad António Costa. Waarschijnlijk gaat het vooral om Europese steun aan Oekraïne, al komen naar verwachting ook de Oekraïense ambities om lid te worden van de EU ter sprake.

Het EU-voorzitterschap wisselt ieder halfjaar. Denemarken heeft de rol overgenomen van Polen.