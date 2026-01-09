NAVO-commandant ziet geen crisis binnen alliantie om Groenland

BRUSSEL (ANP/AFP) - De NAVO is nog "ver verwijderd van een crisis", zegt de hoogste commandant van de alliantie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen week meerdere keren gezegd dat hij Groenland wil innemen, maar Denemarken (ook een NAVO-lid) is niet van plan het gebied af te staan.

"Op dit moment heeft het in militaire zin nog geen impact op mijn werk", zei NAVO-generaal Alexus Grynkewich tegen journalisten tijdens een bezoek aan Finland. "Ik wil alleen maar zeggen dat we nog steeds klaarstaan om elke centimeter van de alliantie te verdedigen. Dus van een crisis is volgens mij nog lang geen sprake."

Trump wilde deze week niet uitsluiten dat de VS militaire middelen zouden gebruiken om Groenland onder controle te krijgen. Het is nog niet eerder gebeurd dat een NAVO-lid het leger heeft ingezet tegen een bondgenoot uit de alliantie en waarnemers vragen zich af of de alliantie zo'n aanval zou overleven.

Grynkewich wilde niet ingaan op vragen over een toekomst van de NAVO zonder de VS.