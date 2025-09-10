Von der Leyen: Europa verdedigt elke centimeter van grondgebied

STRAATSBURG (ANP) - "Europa zal elke centimeter van zijn grondgebied verdedigen", zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie strijdvaardig in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. Er is geen tijd te verliezen bij de ontwikkeling van Europese defensiecapaciteit, zodat "in realtime" kan worden gereageerd, benadrukte Von der Leyen.

"Alleen een sterke en geloofwaardige Europese defensiehouding kan onze veiligheid garanderen", zei de Duitse politica.

De oproep van de Baltische staten om een 'dronemuur' te bouwen langs de oostflank van hun grenzen moet worden ingewilligd, zei Von der Leyen. Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) had dat eerder woensdagochtend ook geopperd nadat Russische drones in het Poolse luchtruim waren neergehaald.

'Geloofwaardige defensie'

"Dit is geen abstracte ambitie. Het is de basis van een geloofwaardige defensie", zei Von der Leyen.

Ze benadrukte dat de oostflank van Europa heel Europa veilig houdt.