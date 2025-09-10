ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen: Europa verdedigt elke centimeter van grondgebied

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 11:28
anp100925118 1
STRAATSBURG (ANP) - "Europa zal elke centimeter van zijn grondgebied verdedigen", zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie strijdvaardig in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. Er is geen tijd te verliezen bij de ontwikkeling van Europese defensiecapaciteit, zodat "in realtime" kan worden gereageerd, benadrukte Von der Leyen.
"Alleen een sterke en geloofwaardige Europese defensiehouding kan onze veiligheid garanderen", zei de Duitse politica.
De oproep van de Baltische staten om een 'dronemuur' te bouwen langs de oostflank van hun grenzen moet worden ingewilligd, zei Von der Leyen. Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) had dat eerder woensdagochtend ook geopperd nadat Russische drones in het Poolse luchtruim waren neergehaald.
'Geloofwaardige defensie'
"Dit is geen abstracte ambitie. Het is de basis van een geloofwaardige defensie", zei Von der Leyen.
Ze benadrukte dat de oostflank van Europa heel Europa veilig houdt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading