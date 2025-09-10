Eurocommissaris pleit voor 'dronemuur' in oosten van EU

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet een "dronemuur" ontwikkelen langs de oostflank van haar grenzen, zegt Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie), nadat Russische drones in het Poolse luchtruim waren neergehaald. Hij stelt dat Rusland de grensstaten, de EU en de NAVO "opnieuw test".

Kubilius omschrijft de "dronemuur" als het belangrijkste gezamenlijke project van dit moment. "We zullen samenwerken met de lidstaten, grenslanden en Oekraïne. Rusland zal een halt worden toegeroepen", aldus de Eurocommissaris in een korte verklaring op X.