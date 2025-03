NAVO: grote oefening nog met VS, maar gebeurt steeds vaker zonder

BRUSSEL (ANP) - Aan de komende grote NAVO-oefening boven het noorden van Nederland blijven de Verenigde Staten meedoen, ondanks berichten dat zij zich terugtrekken uit oefeningen in Europa. Of de vanouds belangrijkste bondgenoot even vaak op het continent blijft oefenen als voorheen, wil de NAVO echter niet bevestigen. Europese troepen oefenen volgens de alliantie al steeds vaker zonder de Amerikanen.

Eind maart begint 'Ramstein Flag', een grote NAVO-oefening die dit keer vooral boven Noord-Nederland en de Wadden- en Noordzee wordt gehouden. Vliegbasis Leeuwarden is het hoofdkwartier. Maar de VS doen niet meer mee met de planning van nieuwe oefeningen in Europa, hoorde de Zweedse krant Expressen van ingewijden. Het zou gaan om oefeningen die wat verder in de toekomst liggen.

"Ramstein Flag zal plaatsvinden zoals is bekendgemaakt door ons en door Nederland", laat de NAVO weten. Eerder is gemeld dat de VS een van de deelnemers zijn.

"De NAVO blijft oefeningen plannen en uitvoeren met alle 32 NAVO-landen", verzekert het bondgenootschap. "Aan deze oefeningen doen Amerikaanse troepen mee, maar we zien ook meer en meer Europese troepen met alleen andere Europese trainen."