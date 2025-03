Dokter pakt na brons op WK nu zilver op vijfkamp bij EK indoor

APELDOORN (ANP) - Sofie Dokter heeft op de EK indooratletiek in Apeldoorn haar klasse als meerkampster bewezen met een zilveren medaille op de vijfkamp. De atlete uit Groningen verzamelde 4826 punten, net geen verbetering van het Nederlands record, dat met 4830 punten op naam staat van Nadine Broersen.

De Finse Saga Vanninen was in Omnisport nog net wat beter. Ze won het goud met 4922 punten. Het brons was voor de Ierse Kate O'Connor met 4781 punten

Dokter behaalde vorig jaar op de WK indoor in Glasgow al verrassend brons en ze gaf haar olympische debuut in Parijs glans met de zesde plaats.