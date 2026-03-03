ECONOMIE
VN: minstens 30.000 mensen ontheemd in Libanon

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 13:22
anp030326136 1
GENÈVE (ANP/AFP) - Zeker 30.000 mensen zijn op de vlucht naar aanleiding van Israëlische aanvallen op Libanon, schat de Verenigde Naties. Zoveel mensen zijn er geregistreerd bij opvanglocaties van de organisatie.
Israël gaf onder meer evacuatiebevelen af voor tientallen plekken in het zuiden van het land en de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beiroet. Veel mensen zijn daarop richting het noorden van Libanon getrokken. Ook in de oostelijke Bekaa-vallei sloegen veel mensen op de vlucht, zegt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.
Naast de tienduizenden mensen die zich registreerden bij opvanglocaties, sliepen er nog meer langs de weg of in hun auto's, zegt UNHCR. Daarom ligt het daadwerkelijke aantal vluchtelingen mogelijk veel hoger. Tot nu toe zijn er 21 opvanglocaties geopend door de Libanese overheid, ziet het Wereldvoedselprogramma.
Hezbollah zei dinsdag opnieuw raketten op Israël te hebben afgevuurd. Israël viel daarop opnieuw Beiroet aan, deze keer zonder dat daar een waarschuwing aan voorafging.
