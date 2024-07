NAVO koopt voor ruim 600 miljoen Stingers voor Oekraïne

WASHINGTON (ANP) - De NAVO schaft voor omgerekend nog eens ruim 600 miljoen euro draagbare luchtdoelraketten aan voor Oekraïne, zegt topman Jens Stoltenberg. De bekende Stingers van Amerikaanse makelij zijn hard nodig in Oekraïne om de onophoudelijke luchtaanvallen van Rusland te weerstaan. En NAVO-landen willen ook zelf hun voorraden aanvullen.

De luchtverdediging is een van Oekraïnes belangrijkste kopzorgen en een belangrijk thema op de NAVO-top in Washington die dinsdag begint. De wapenindustrie kan gerust investeren in de wetenschap dat NAVO-lidstaten bij hen zullen blijven kopen, hield Stoltenberg vertegenwoordigers van de branche eerder op de dag voor. "Vandaag nog heeft het inkoopkantoor van de NAVO een nieuw multinationaal contract getekend voor Stinger-raketten ter waarde van bijna 700 miljoen dollar", zei hij.

De wapenindustrie schroeft de productie te traag op, klagen NAVO-defensieministers met enige regelmaat. Stoltenberg verzekert nog maar eens dat NAVO-landen de komende jaren alleen maar meer geld aan hun verdediging zullen besteden. "Er is een goed marktperspectief voor jullie. De markt zal groeien."