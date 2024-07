Snelheid op aantal plekken HSL-traject verder omlaag

UTRECHT (ANP) - De snelheid van treinen op een paar plekken van de hogesnelheidslijn (HSL) door het Groene Hart moet verder omlaag. ProRail meldt dat er recent "nieuwe conclusies" zijn getrokken uit de onderzoeken naar de constructieve ontwerpfouten bij tien viaducten.

Nu is besloten dat vanaf woensdag op vijf viaducten de snelheid omlaag gaat van 120 naar 80 kilometer per uur. Daardoor zijn treinen twee à drie minuten langer onderweg. ProRail zegt de ontstane situatie te betreuren en nog niet te weten welke gevolgen dit heeft voor de dienstregeling. "De komende dagen zullen we dit nadrukkelijk in de gaten houden. Wellicht zijn we genoodzaakt minder treinen te laten rijden om ervoor te zorgen dat de dienstregeling wel betrouwbaar blijft."

De viaducten zijn te licht ontworpen, waardoor ze volgens ProRail niet meer stabiel genoeg zijn om met hoge snelheid overheen te rijden. De problemen spelen al zo'n 2,5 jaar jaar, waardoor ProRail de snelheid meermaals heeft moeten aanpassen. Normaal zouden treinen met 300 kilometer per uur over de HSL kunnen.