NAVO verzekert dat in VS bestelde wapens naar Oekraïne gaan

BRUSSEL (ANP) - De wapens die door bondgenoten van Oekraïne in de Verenigde Staten zijn gekocht, gaan gewoon naar Oekraïne, verzekert de NAVO. Het bondgenootschap reageert op berichten dat de VS bijvoorbeeld schaarse luchtverdedigingsraketten liever naar het Midden-Oosten zouden willen sturen om Iraanse raketten en drones af te slaan.

De Oekraïense NAVO-ambassadeur zei eerder al geen aanwijzingen te hebben dat er minder Amerikaanse wapens beschikbaar zijn voor bestellingen voor Oekraïne. Die zogeheten PURL-leveringen worden gecoördineerd door de NAVO en betaald door Europese lidstaten, Canada en medestanders als Australië. Volgens The Washington Post denkt het Amerikaanse ministerie van Defensie erover om voor Oekraïne bedoelde wapens te gebruiken voor de oorlog met Iran.

"Alles waarvoor NAVO-lidstaten en -partners hebben betaald via PURL is geleverd of blijft naar Oekraïne stromen", zegt de woordvoerder van NAVO-topman Mark Rutte. Rutte liet het eerder bij het algemenere "de stroom gaat door".