Weggestuurde Britse journalist 'diep teleurgesteld' in Verstappen

Sport
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 19:47
SUZUKA (ANP/AFP) - De Britse journalist Giles Richards van The Guardian is "diep teleurgesteld" in Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 stuurde hem weg bij de persconferentie voorafgaand aan de Grote Prijs van Japan. "Ik heb blijkbaar een gevoelige snaar geraakt, maar ik ben nog nooit gesommeerd een persconferentie te verlaten", schreef Richards in zijn krant.
Verstappen gaf bij het begin van de persbijeenkomst aan dat hij weigerde te praten totdat Richards het racehome van Red Bull op het circuit van Suzuka had verlaten. "Ik praat niet voordat hij weg is", zei de Nederlander, daarbij wijzend naar de bewuste journalist.
Verstappen beaamde dat zijn eis te maken had met een vraag die Richards de coureur vorig seizoen had gesteld na de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotrace van het seizoen. Verstappen liep daar de wereldtitel mis op 2 punten.
