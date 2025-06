NAVO wil volgend jaar top in Turkije, daarna in Albanië

BRUSSEL (ANP) - De volgende NAVO-top is volgend jaar in Turkije en de daaropvolgende in Albanië. De leiders van de NAVO-landen nemen hierover naar verwachting komende week een besluit op hun top in Den Haag.

Vorig jaar was al afgesproken dat Turkije na Nederland gastland zou zijn. Maar sommige lidstaten vroegen zich af of het wel verstandig was om in 2026 opnieuw een top te beleggen. Dat gebeurde voorheen ook niet ieder jaar. Sinds het aantreden van Donald Trump als president van het belangrijkste NAVO-land zijn er zorgen dat een bijeenkomst van de leiders kan ontsporen en het bondgenootschap kan schaden.

Toch zullen Trump en zijn 31 collega's komende woensdag afspreken volgend jaar in Turkije weer bijeen te komen, blijkt volgens NAVO-diplomaten uit de ontwerpslotverklaring voor de top. Daarna zou Albanië de beurt krijgen. Het officiële besluit is aan de leiders, maar niemand lijkt erop tegen.