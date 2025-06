Rotterdamse havenbedrijven: NAVO-top ook voor ons belangrijk

ROTTERDAM (ANP) - De NAVO-top in Den Haag van volgende week is ook voor bedrijven in de Rotterdamse haven van belang. Volgens Deltalinqs, de belangenbehartiger van de Rotterdamse havenbedrijven, zijn bij hogere defensiebestedingen namelijk ook extra investeringen nodig in een sterke infrastructuur en weerbaarheid van de haven tegen nieuwe dreigingen zoals grote cyberaanvallen.

Op de top wil de NAVO afspreken dat de lidstaten hun defensie-uitgaven opschroeven naar 5 procent van hun economie. Daarvan moet 3,5 procentpunt echt naar defensie gaan en 1,5 procentpunt naar ondersteunende zaken die defensie ten goede komen.

"We zullen als land meer moeten investeren in onze veiligheid vanwege alle (hybride) dreigingen waar we mee te maken hebben. Het is dan ook goed dat dat op de top zal worden besloten en dat ook de Tweede Kamer daar mee heeft ingestemd deze week", aldus Deltalinqs.