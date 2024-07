Familie Biden bespreekt mogelijke exit uit verkiezingsrace

Familieleden van de Amerikaanse president Joe Biden hebben besproken hoe een voortijdig einde van zijn verkiezingscampagne eruit zou kunnen zien. Dat meldt NBC, dat zich baseert op twee mensen die volgens de nieuwszender bekend zijn met de discussies. NBC specificeert niet om welke familieleden het gaat.

Een eventueel exitplan moet er allereerst voor zorgen dat de Democraten in de "beste positie" komen om in november voormalig president Donald Trump te verslaan. Tegelijkertijd dient een exit "waardig" te zijn voor een man die "ruim een halve eeuw het land in gekozen functies heeft gediend", aldus de NBC-bronnen.

Biden zelf heeft herhaaldelijk gezegd dat hij absoluut niet van plan is uit de race te stappen. Witte Huis-woordvoerder Andrew Bates ontkent dat de besprekingen waarover NBC bericht plaatsvinden binnen de familie. "Dat gebeurt niet, punt", zegt hij. "De personen die deze beweringen doen, spreken niet namens zijn familie of zijn team. En hun ongelijk zal bewezen worden."