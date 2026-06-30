NCTV ziet toenemende kans op aanslagen door Iranoorlog

DEN HAAG (ANP) - De kans op een aanslag door de Iranoorlog is toegenomen, meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in zijn nieuwste halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Die dreiging komt volgens de terrorismebestrijder van veiligheidsdiensten van dat land en groepen, organisaties en individuen die gelieerd zijn aan Iran of ermee sympathiseren.

In het rapport valt te lezen dat die vooral "Israëlische, Joodse en Amerikaanse doelwitten" op het oog hebben. Die dreiging door Iran zou zelfs als de oorlog ten einde komt aan kunnen houden.

Over het algemeen is de kans op een terroristische aanslag nog steeds 'substantieel', volgens de NCTV. Daarmee blijft deze op hetzelfde niveau als een halfjaar geleden, op de vierde trede van de vijf. Voor die dreiging blijft het risico op jihadistische aanslagen het meest bepalend. Het aantal aanslagen uit die hoek is volgens de terrorismebestrijder beperkt gebleven door "effectief en tijdig optreden van veiligheidsdiensten en politie".

Rechtextremisten

De terrorismebestrijder ziet ook een toenemende dreiging uit een geheel andere hoek, namelijk van het 'nihilistisch gewelddadig extremisme'. De onderzoekers hebben het hierbij over extremisten uit "een zeer gewelddadige onlinesubcultuur" die geen duidelijke ideologie kent. "Het verkrijgen van status en erkenning door het plegen en tonen van geweld staat centraal, waarbij extremer geweld meer erkenning kan opleveren", schrijven de onderzoekers daarover. "Extremistische aanhangers delen een mensvijandig en destructief wereldbeeld en plegen op basis daarvan geweld."

Rechtsextremisten vormen ook een dreiging, al blijft dat beperkt en stabiel. "Rechts-extremisten richten zich overwegend op niet-gewelddadig extremisme en het verspreiden en normaliseren van hun gedachtegoed, wat op termijn wel tot geweld kan leiden", leggen de onderzoekers uit. Het gaat om een groep van enkele honderden personen, die vooral online actief is en ook betrokken is bij asielprotesten.