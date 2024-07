Nederland geeft mobiel forensisch laboratorium aan Oekraïne

KYIV (ANP) - Buitenlandminister Caspar Veldkamp heeft Oekraïne een mobiel forensisch laboratorium toegezegd en 2 miljoen euro waarmee Oekraïne zijn forensische capaciteit kan uitbreiden. Daarnaast zegde de minister nog eens 8 miljoen euro toe aan de VN-monitoringsmissie die in Oekraïne onderzoek doet naar schending van mensenrechten door Rusland. Dat deed de minister tijdens een tweedaags bezoek. Het was zijn eerste bezoek aan Oekraïne als bewindspersoon.

Ook defensieminister Ruben Brekelmans was de afgelopen twee dagen in Oekraïne. Beiden hadden onder meer een ontmoeting met president Volodymyr Zelensky. Het bezoek van de kersverse bewindslieden was, naast de toezegging van concrete extra hulp, vooral bedoeld om te bevestigen dat het nieuwe kabinet Oekraïne blijft steunen. Minister-president Dick Schoof had dat eerder deze week al telefonisch aan Zelensky laten weten.

"Nederland heeft met EU en NAVO-bondgenoten de afgelopen 2,5 jaar laten zien vierkant achter Oekraïne te staan", zei Veldkamp. "De Russische bommen hebben een verwoestende werking op Oekraïense verdedigingslinies, dorpen, steden en essentiële voorzieningen, zoals elektriciteitscentrales. Al dit geweld kan niet onbestraft blijven. Het nieuwe kabinet blijft Oekraïne daarom steunen in het bereiken van gerechtigheid."

Voortrekkersrol

"Dit kabinet zet de voortrekkersrol van Nederland voort, nu en in de toekomst", voegde Brekelmans daaraan toe. "Nederland blijft zich bijvoorbeeld inspannen om nieuwe Oekraïense militairen te trainen en Oekraïne te voorzien van wapensystemen, munitie en uitrustingen."

Met het mobiele forensisch laboratorium kan dichter bij het front onderzoek worden gedaan naar vermeende oorlogsmisdrijven. "Dit zal helpen om recht te doen aan de vele, vele dode Oekraïners van wie de lichamen terugkeren van het front. Het zal ook het onderzoek naar vermiste personen vergemakkelijken", zei Veldkamp na afloop van zijn ontmoeting met de Oekraïense minister Dmytro Kuleba van Buitenlandse Zaken.

Weggevoerde kinderen

Het zal volgens Veldkamp ook helpen bij het terughalen van weggevoerde kinderen uit Rusland en de hereniging met hun families.

De 8 miljoen euro die Nederland nu uittrekt voor de VN-monitoringsmissie, komt bovenop de 2 miljoen euro die Nederland vorig jaar bij de start van de missie had bijdragen.