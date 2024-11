Nederland heeft volgens Schoof een 'integratieprobleem'

DEN HAAG (ANP) - Het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam laat volgens minister-president Dick Schoof zien dat Nederland een "integratieprobleem" heeft. Tegelijk gaf de premier bij zijn persconferentie toe dat het onderzoek naar de verdachten nog loopt en dat hij daarom geen uitspraken kon doen over het aantal Marokkaans-Nederlandse jongens dat betrokken zou zijn.

Schoof haalt uit videobeelden dat een "specifieke groep jongeren met immigratieachtergrond oververtegenwoordigd is in die hit- en runacties" tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv. "Het is duidelijk dat we wat te doen hebben met elkaar in dit land." Hij vindt "hard optreden" en "een grens trekken" nodig bij "een groep die onaangepast gedrag vertoont, die op geen enkele manier past in de open en tolerante samenleving die Nederland is."

De premier benoemt ook dat Maccabi-supporters zich zouden hebben misdragen. Op woensdag hadden supporters volgens de Amsterdamse politie een Palestijnse vlag van de gevel hebben gehaald op het Rokin. Ook vernielden ze een taxi op de Dam en staken ze een Palestijnse vlag in brand. "Dat is allemaal in onderzoek en het is belangrijk dat alle feiten boven water komen."

"Er is een groot verschil tussen vernielen en mensen ongeveer naar het leven staan", zei Schoof toen een journalist doorvroeg naar de reden waarom hij terughoudend was in zijn oordeel over het gedrag van deze Maccabi-supporters.