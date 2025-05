Nederland kampioen in verlies van biodiversiteit, ziet Naturalis

LEIDEN (ANP) - Nederland is kampioen in het verliezen van biodiversiteit, constateert Naturalis donderdag in een nieuw rapport. Het centrum voor biodiversiteit onderzocht de staat van plant- en diersoorten in Nederland. "Als je dit allemaal op een rij zet, is dat behoorlijk schrikken", zegt ecoloog en wetenschappelijk directeur Koos Biesmeijer van Naturalis.

Andere landen hebben vaak meer natuur en een betere kwaliteit van natuur en water, legt Biesmeijer uit. Zo zijn in Nederland meer soorten verdwenen of bedreigd en is de waterkwaliteit vergeleken met de rest van Europa slecht. "We gebruiken ons land heel intensief", zegt Biesmeijer. "We zijn goed in voedsel produceren, maar dit gaat enorm ten koste van de biodiversiteit."

Dat is een probleem, zegt de ecoloog. "De natuur is hartstikke belangrijk voor de mens, bijvoorbeeld voor drinkwater en voor verkoeling in de natuur als het heet is." Biesmeijer vindt het jammer dat het beleid in Nederland zich beperkt tot weinig plant- en diersoorten. "Maar ongeveer 6,5 procent van de soorten heeft een plek in het beleid. Het gaat vaak alleen maar over gewervelde dieren."

Investeren

Ongewervelden zijn ook enorm belangrijk voor onze natuur, benadrukt Biesmeijer. "Ongewervelden rule the world", voegt hij toe. Het gaat bijvoorbeeld om micro-organismen in de bodem of het water, of bestuivers en insecten. Hij ziet wel dat deze kleine soorten in de toekomst beter gemonitord kunnen worden, bijvoorbeeld met beeldherkenning en AI.

Het goede nieuws is dat het duidelijk is wat er moet gebeuren om de natuur te verbeteren. "Het water is nog niet schoon genoeg, maar het is al wel beter dan twintig jaar geleden", noemt Biesmeijer als voorbeeld. "Dus als we investeren zien we soorten die terugkomen."

Zoetwater, moeras en bos

Ook kunnen mensen in hun tuin bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. "Gebruik bijvoorbeeld geen gif. En diversiteit in de tuin is belangrijk, met veel verschillende planten. Je zult meer insecten gaan zien en daardoor komen er ook meer vogels naar de tuin."

Naturalis deelt het rapport op de Internationale Dag van de Biodiversiteit, waarop wereldwijd meer aandacht is voor gezonde natuur. Natuurbeschermingsorganisatie IUCN NL heeft donderdag ook het Nationaal Dashboard Biodiversiteit bijgewerkt. Daarop zijn lichte verbeteringen te zien van de kwaliteit van zoetwater, moeras en bos. Maar ook IUCN ziet dat Nederland achterligt op schema om natuurdoelen te halen. Heide, hoogveen, duinen en graslandvlinders gingen er juist op achteruit.