Nederland moet op zoek naar ander 'vliegend radarstation'

door anp
donderdag, 13 november 2025 om 11:22
DEN HAAG (ANP) - Nederland en zes andere NAVO-landen moeten op zoek naar een andere vervanger voor hun verouderde Awacs-radarvliegtuigen. Ze zouden die 'vliegende radarstations' inruilen voor een modernere Boeing, maar dat gaat niet door, omdat de Verenigde Staten niet meedoen.
De Awacs houden sinds de jaren 80 vanaf onder andere vliegbasis Geilenkirchen in Duitsland, net over de Limburgse grens, alles met hun radars en sensoren in de gaten. Maar ze maken veel lawaai en zijn over tien jaar ook wel afgeschreven. De NAVO-landen die de Awacs gebruiken, wilden die daarom vervangen door een militaire versie van de bekende Boeing 737.
Maar ze zien toch af van de aanschaf van de Boeing E-7 Wedgetails, nu de VS er geen brood meer in zien. Inzetten op waarneming vanuit de ruimte is zinniger, denken de VS.
Nederland blijft erop inzetten "om voor 2035 andere, stillere toestellen operationeel te hebben", zegt demissionair staatssecretaris Tuinman. Mogelijk zoekt hij nu een Europese fabrikant.
