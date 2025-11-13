ECONOMIE
Bontenbal wil agenda kabinetsformatie 'behapbaar' houden

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 11:21
anp131125119 1
DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal waakt ervoor de komende weken te veel onderwerpen op de agenda van de kabinetsformatie te zetten. Hij wil de lijst "behapbaar houden", zei hij tijdens een Kamerdebat over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van twee weken geleden.
Verkenner Wouter Koolmees stelde eerder deze week voor dat D66 en CDA de komende drie weken gaan praten over de vijf onderwerpen waarover het in de verkiezingscampagne het vaakst ging: wonen, migratie, stikstof, economie en veiligheid. Beide middenpartijen wonnen flink bij de verkiezingen; D66 werd - nipt - de grootste partij.
Andere partijleiders probeerden in het debat thema's aan de lijst toe te voegen die zij belangrijk vinden. Zo begon Jimmy Dijk (SP) over de zorg en sociale zekerheid en Laurens Dassen (Volt) over Europa en digitalisering. Bontenbal wees er evenwel op dat drie weken te kort is om "de hele kerstboom op te tuigen".
