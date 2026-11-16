Nederland presenteert routekaart voor afbouw fossiel op COP31

ANTALYA (ANP) - Nederland heeft op de VN-klimaattop in Antalya zijn nationale 'routekaart' gepresenteerd om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. De Nederlandse klimaatgezant Jan Versteeg lichtte de routekaart toe in plaats van klimaatminister Stientje van Veldhoven, die vanwege de coalitiecrisis momenteel nog niet aanwezig is op de COP31.

De routekaart bevat doelen over hernieuwbare energie, zoals de ambitie om in 2040 de helft van het totale energiegebruik in Nederland uit elektriciteit te laten komen. Het tussendoel is 35 procent in 2035. Dat is tevens een belangrijk speerpunt van gastland Turkije tijdens deze klimaattop. Het land hoopt dat veel landen zich in Antalya achter dit zogeheten '35x35-doel' scharen.

In de Nederlandse routekaart worden geen concrete einddata genoemd waarop fossiele brandstoffen helemaal uitgefaseerd moeten zijn, wat bijvoorbeeld Frankrijk eerder wel deed. Volgens Versteeg is dat omdat eerst zeker moet zijn dat Nederland genoeg schone alternatieven heeft.

Steenkool

Voor steenkool is nog de meest concrete planning vastgelegd in de routekaart, die overigens onderdeel is van een geactualiseerde visie op het Nederlandse energiesysteem die het kabinet op Prinsjesdag al heeft gepubliceerd. Bekend is al dat het vanaf 2030 verboden is om stroom op te wekken met steenkool. In de staalproductie moet de inzet van kolen tussen 2035 en 2037 ongeveer zijn gehalveerd. De rest van het kolengebruik wordt daarna afgebouwd, waarbij het tempo afhankelijk is van bijvoorbeeld nieuwe technologieën.

Maatschappelijke organisaties zijn kritisch over de Nederlandse routekaart. Hoewel het goed is dat Nederland zijn nek uitsteekt, is het ontbreken van concrete einddata een gemis, zegt bijvoorbeeld klimaatexpert Hilde Stroot van Oxfam Novib in Antalya.

Teleurstelling

Katharina Bachmann van Milieudefensie noemt de routekaart "teleurstellend" van een land als Nederland, dat zich volgens haar na 'Santa Marta' als gidsland heeft gepositioneerd. "De routekaart bevat alleen bestaande maatregelen en noemt geen einddata", zegt ze onder meer. Met Santa Marta doelt Bachmann op de Colombiaanse kustplaats waar Nederland en Colombia in april een internationale conferentie organiseerden over de afbouw van fossiele brandstoffen. De Nederlandse routekaart is daar mede een vervolg op.

Of ook de Europese Unie met een routekaart gaat komen, waar de Tweede Kamer onlangs in een motie voor pleitte, is nog onduidelijk. Klimaatgezant Versteeg zegt hier voorstander van te zijn, maar de positie van andere lidstaten niet te kennen.