Nederland schiet nog steeds tekort in aanpak geweld tegen vrouwen

DEN HAAG (ANP) - Nederland schiet nog altijd tekort in het naleven van de verplichtingen uit het Verdrag van Istanbul, een verdrag dat geweld tegen vrouwen moet voorkomen. Dit constateert GREVIO, een toezichtsorgaan van de Raad van Europa.

Zo zijn er nog altijd te weinig opvangplekken voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld.

De deskundigen van GREVIO hebben ook hun zorgen uitgesproken over hoe huiselijk geweld als conflict wordt gezien, in plaats van dat het in de context van macht en controle wordt geplaatst "waarin de ene persoon wil domineren en manipuleren".